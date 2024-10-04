«0:7 — тяжёлая история для любого». Экс-тренер ЦСКА — о поражении армейцев от «Металлурга»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал разгромное поражение армейского клуба от «Металлурга» (0:7).

— Домашние 0:7 для ЦСКА — это удар?

— Игра была принципиальной для ЦСКА — всё-таки команда принимала нового чемпиона, плюс главный тренер армейцев раньше работал в «Магнитке». 0:7 — это тяжёлая история для любого клуба — и тем более для ЦСКА. Мне не совсем корректно её комментировать. Надо делать выводы — и выбираться, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.ru.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.