Разъярённый Коннор Макдэвид после 3-го поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024

В сериале от Amazon были показаны кадры разъярённого капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после третьего поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Прямо сейчас! Это случалось столько раз. Этого недостаточно для финала! Надо исправляться прямо сейчас! Что бы у вас ни было, этого недостаточно! Нам нужна одна победа дома, и посмотрим, что будет дальше», — сказал Макдэвид в раздевалке.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.