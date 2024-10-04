Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разъярённый Коннор Макдэвид после 3-го поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024

Разъярённый Коннор Макдэвид после 3-го поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024
Комментарии

В сериале от Amazon были показаны кадры разъярённого капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после третьего поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Прямо сейчас! Это случалось столько раз. Этого недостаточно для финала! Надо исправляться прямо сейчас! Что бы у вас ни было, этого недостаточно! Нам нужна одна победа дома, и посмотрим, что будет дальше», — сказал Макдэвид в раздевалке.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Материалы по теме
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли
Материалы по теме
Коннор Макдэвид рассказал о своей реакции на съёмки сериала про финал Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android