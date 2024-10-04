Евгений Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» и тренер Евгений Бирюков достигли договорённости о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Евгений Николаевич вошёл в тренерский штаб команды перед сезоном-2024/2025. Четыре сезона Бирюков провёл в качестве игрока. Всего он сыграл 224 матча за уфимский клуб и провёл в составе нашей команды 1000-ю игру в КХЛ. Это случилось 21 января 2024 года. Евгений Николаевич стал первым игроком, который провёл 1000-й матч в лиге. После окончания сезона Бирюков был удостоен приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Евгения Николаевича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Бирюков может занять пост спортивного директора магнитогорского «Металлурга».