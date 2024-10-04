«Установку Воробьёва выполнили — быстро бегали». Плющев — о поражении ЦСКА со счётом 0:7

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Металлурга» (0:7).

«Я не помню в истории ЦСКА поражений с таким счётом. Они проигрывали иногда, пять пропускали. Но чтобы проиграть практически по всем статьям игру у себя на площадке со счётом 0:7, такое было сложно представить. Могу сказать следующее: ребята выполнили установку тренера, быстро бегали по площадке. Воробьёв же всегда говорил, что он сторонник быстрого хоккея. Вот они и навязали беготню на площадке, а соперник играл в хоккей. Хоккей – не беготня. Это игра: умная, хитрая.

У ЦСКА хороший состав, но нельзя бегать по площадке за голами, надо их создавать, а это сделать было сложно, поэтому меня не удивило поражение. Удивил счёт. Проиграли практически по всем статьям. Самое главное, что до конца игры команда не изменила свой рисунок: как бегала, так и продолжила. Если вам это интересно, бегайте. В хоккей люди играют, а не бегают», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.