Российский тренер «Нью-Джерси» оценил игру Максима Цыплакова за «Айлендерс»

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин оценил игру нападающего Максима Цыплакова за «Нью-Йорк Айлендерс» в межсезонье.

«Из того, что я видел в его игре, отмечу, что он не стушевался, борьбу не проигрывал. Однажды подловил нашего защитника, который в тот момент опустил голову. В целом оставил добротное впечатление. В дальнейшем станет понятно, насколько комфортабельно будет ему тут», — приводит слова Брылина ТАСС.

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа рассказал, как общается с Максимом Цыплаковым.