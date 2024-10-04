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«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Алексом Грантом

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Алексом Грантом
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«Барыс» заключил контракт до конца сезона с канадским защитником Алексом Грантом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Большую часть прошлого сезона 35-летний игрок обороны пропустил из-за травмы. На счету Гранта лишь восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-7».

«Барыс» выиграл лишь 2 матча из 12 и расположился на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре подопечные Вячеслава Буцаева сыграют с «Авангардом». Встреча в Омске пройдёт 5 октября.

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