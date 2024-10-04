Плющев — о московском «Динамо»: болячки идут с весны, принятые решения были нелогичны

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 КХЛ.

— С чем связываете такое тяжёлое начало сезона для московского «Динамо»?

— Болячки идут с весны, все решения, которые были приняты, были немножко нелогичны с учётом событий прошлого сезона. Не было произведено анализа, а также не была проведена работа над ошибками.

— А почему тогда так блекло выглядят лидеры команды, которые остались ещё с прошлого сезона?

— Я не могу отвечать за каждое звено, психологически команда прибита. Наверняка сами не ожидали такого. Но ещё раз говорю, никогда ничего не бывает без причин. Если негативные моменты не были сняты после прошлого сезона, то всё это дело перетекает в нынешний. Это мы и получаем. Тот факт, что администрация не принимала никаких мер, посчитали, что всё будет нормально и хорошо, авось проскочим. Авось не бывает, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.