ФХР заключила меморандум о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией

Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и хоккейным клубом «Црвена Звезда» (Белград), сообщает пресс-служба ФХР. Соглашения предусматривают усиление взаимодействия двух стран в сферах развития хоккея и укрепления международных связей. В рамках долгосрочных партнёрских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Балканах, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

«Россия и Сербия – братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, и, конечно, очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет ещё более тесным.

Мы – великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьёзно развиваться в нашем виде спорта. Конечно, мы готовы приглашать юных сербских хоккеистов на турниры, проходящие в России, в том числе на «Кубок Третьяка». И мне бы хотелось, чтобы в недалёком будущем сборные России и Сербии сыграли друг с другом на чемпионате мира», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.