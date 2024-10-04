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Сможет ли ЦСКА обыграть «Трактор» после поражения 0:7 в игре с «Металлургом»?

Сможет ли ЦСКА обыграть «Трактор» после поражения 0:7 в игре с «Металлургом»?
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Завтра, 5 октября, в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный ЦСКА на домашнем льду примет челябинский «Трактор». Начало встречи – в 17:00 мск.

В последнем матче команда Ильи Воробьёва потерпела сокрушительное поражение во встрече с «Металлургом», проиграв со счётом 0:7. В свою очередь, «Трактор» начал московский выезд с двух подряд побед над «Спартаком» (3:2 Б) и «Динамо» (4:1). «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сможет ли ЦСКА обыграть «Трактор» после поражения 0:7 в игре с «Металлургом»?»

Матч ЦСКА — «Трактор» 5 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

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