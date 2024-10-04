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Форвард московского «Динамо» Уил: мы доминируем, но игра не хочет идти по нашему сценарию

Форвард московского «Динамо» Уил: мы доминируем, но игра не хочет идти по нашему сценарию
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Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (1:4)

— Повторяется та же история, что и во многих других матчах этого сезона. Мы доминируем большую часть времени, создаём множество голевых моментов, много бросаем. Но игра не хочет идти по нашему сценарию. Я не знаю, что происходит, но эта ситуация повторяется из раза в раз. Мы проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить в этих матчах. Конечно, это вызывает разочарование, но надо продолжать работать.

— Понимаете, как можно выбраться из этой ситуации?
— Мы должны сохранять позитив в раздевалке, быть одной командой и работать изо всех если. И, думаю, мы выберемся из этой ситуации. Если продолжим держаться правильного пути, поддерживать друг друга и уважать хоккей, то всё изменится в лучшую сторону, — приводит слова Уила «РБ Спорт».

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