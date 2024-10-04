«Адмирал» и «Нефтехимик» произвели обмен нападающими

«Адмирал» и «Нефтехимик» произвели обмен, в результате которого форвард Сергей Шмелёв отправился в Нижнекамск, в обратном направлении – нападающий Дмитрий Соколов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В прошлом сезоне Соколов представлял «Нефтехимик». В 44 матчах Дмитрий набрал 24 очка (16+8), став третьим снайпером команды. Соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона-2024/2025 и будет носить односторонний характер. Дмитрий Соколов за шесть игр нынешнего сезона отдал один ассист.

Шмелёв последние три сезона форвард провёл в уфимском «Салавате Юлаеве». В регулярном сезоне-2024/2025 Сергей провёл четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу.