Плющев — об «Авангарде»: сомневаюсь, что Звягин сделает хорошую технико-тактическую работу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру омского «Авангарда» и работу наставника «ястребов» Сергея Звягина в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Думаю, что «Авангард» пока не выполз. У Омска всегда была остроатакующая команда с балансом в обороне, но для того, чтобы эту игру поставить, должно быть понимание, как и с кем это сделать. Сомневаюсь, что тренер, который всю жизнь работал с вратарями, сделает хорошую технико-тактическую работу с полевыми игроками», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Барысом» 5 октября.