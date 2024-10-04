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Плющев — об «Авангарде»: сомневаюсь, что Звягин сделает хорошую технико-тактическую работу

Плющев — об «Авангарде»: сомневаюсь, что Звягин сделает хорошую технико-тактическую работу
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру омского «Авангарда» и работу наставника «ястребов» Сергея Звягина в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Думаю, что «Авангард» пока не выполз. У Омска всегда была остроатакующая команда с балансом в обороне, но для того, чтобы эту игру поставить, должно быть понимание, как и с кем это сделать. Сомневаюсь, что тренер, который всю жизнь работал с вратарями, сделает хорошую технико-тактическую работу с полевыми игроками», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Барысом» 5 октября.

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