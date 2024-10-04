«Возможно, «Динамо» нужна шоковая терапия». Сопин — о результатах бело-голубых в сезоне

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал игру бело-голубых в сезоне.

«Очень тяжело выигрывать с такой реализацией. Надо работать над этим компонентом, улучшать. Уже октябрь на дворе, сложно списывать всё на предсезонку. Команды выравниваются сейчас. Это всё наши ошибки — «привозим» себе голы. Такое было и с ЦСКА, и в прошлом матче. Потери в своей зоне, на синей линии, в ответку получаем голы. У нас большие претензии к нашим лидерам — 12 матчей, по одному голу. Не хватает нам голов, это главный момент. Мы не хотим передавливать, ломать что-то, но, возможно, команде нужна шоковая терапия», — приводит слова Сопина сайт КХЛ.

Поражение от «Трактора» (1:4) накануне стало для бело-голубых седьмым в 12 матчах сезона КХЛ.