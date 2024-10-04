Автор из Канады остался недоволен малым игровым временем Демидова в СКА
Поделиться
Североамериканский автор и блогер из Канады Грант Маккэгг остался недоволен малым игровым временем нападающего Ивана Демидова в СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5) 0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5) 0:3 Глотов – 58:45 (en)
«Демидов в первом периоде игры с «Динамо» сыграл менее двух минут, выйдя на лёд вместе с легендарным российским центрфорвардом Иваном Зинченко, который впервые сыграл в сезоне.
Пока ситуация с Демидовым в СКА не изменится, я перестаю смотреть эти игры, так как это пустая трата времени и это может мне дорого обойтись. В следующий раз, когда покажут самодовольное лицо Ротенберга, я, пожалуй, разобью экран своего компьютера, бросив в него бутылку водки», — написал Маккэгг на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, «Монреаль Канадиенс» выбрал Демидова под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.
Комментарии
- 4 октября 2024
-
14:50
-
14:35
-
14:18
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:09
-
13:03
-
12:46
-
12:32
-
12:22
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:30
-
11:21
-
11:09
-
10:47
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:07
-
07:37
-
05:36
-
04:46
-
04:43
-
04:37
-
04:29
- 3 октября 2024
-
23:59