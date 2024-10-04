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Канадский журналист — о Демидове в СКА: разобью компьютер бутылкой водки, если покажут лицо Ротенберга

Автор из Канады остался недоволен малым игровым временем Демидова в СКА
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Североамериканский автор и блогер из Канады Грант Маккэгг остался недоволен малым игровым временем нападающего Ивана Демидова в СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5)     0:3 Глотов – 58:45 (en)    

«Демидов в первом периоде игры с «Динамо» сыграл менее двух минут, выйдя на лёд вместе с легендарным российским центрфорвардом Иваном Зинченко, который впервые сыграл в сезоне.

Пока ситуация с Демидовым в СКА не изменится, я перестаю смотреть эти игры, так как это пустая трата времени и это может мне дорого обойтись. В следующий раз, когда покажут самодовольное лицо Ротенберга, я, пожалуй, разобью экран своего компьютера, бросив в него бутылку водки», — написал Маккэгг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Монреаль Канадиенс» выбрал Демидова под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

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