Автор из Канады остался недоволен малым игровым временем Демидова в СКА

Североамериканский автор и блогер из Канады Грант Маккэгг остался недоволен малым игровым временем нападающего Ивана Демидова в СКА.

«Демидов в первом периоде игры с «Динамо» сыграл менее двух минут, выйдя на лёд вместе с легендарным российским центрфорвардом Иваном Зинченко, который впервые сыграл в сезоне.

Пока ситуация с Демидовым в СКА не изменится, я перестаю смотреть эти игры, так как это пустая трата времени и это может мне дорого обойтись. В следующий раз, когда покажут самодовольное лицо Ротенберга, я, пожалуй, разобью экран своего компьютера, бросив в него бутылку водки», — написал Маккэгг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Монреаль Канадиенс» выбрал Демидова под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.