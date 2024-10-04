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«Начинается большой путь менеджера». Панин пожелал удачи Бирюкову на новом месте работы

«Начинается большой путь менеджера». Панин пожелал удачи Бирюкову на новом месте работы
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в своём телеграм-канале пожелал удачи Евгению Бирюкову на новом месте работы. Напомним, сегодня, 4 октября, Бирюков покинул тренерский штаб уфимского клуба.

«Евгению Бирюкову только удачи. Это большой авторитет в российском хоккее, настоящая легенда. Человек, который выиграл как хоккеист всё. Теперь начинается большой путь менеджера. Верю, что у него всё получится!» — написал Панин.

Бирюков вошёл в тренерский штаб команды перед сезоном-2024/2025. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Бирюков может занять пост спортивного директора магнитогорского «Металлурга».

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