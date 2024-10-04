Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России поделился мнением об игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне

Экс-тренер сборной России поделился мнением об игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Начало сезона в исполнении казанцев меня не впечатлило, но последние игры говорят о том, что были сделаны выводы, какие-то моменты усилили. Сейчас «Ак Барс» выглядит неплохо: и в эмоциональном, и в функциональном плане. Судя по всему, тренерский штаб сделал выводы после начала сезона», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Казанский клуб провёл 10 матчей, в которых набрал 16 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Вратарь «Ак Барса» рассказал, почему матч с «Амуром» получился таким трудным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android