Посол России в Беларуси Грызлов посетил раздевалку СКА и поздравил с победой над «Динамо»

Посол России в Беларуси Борис Грызлов поздравил СКА с победой над минским «Динамо», сообщает пресс-служба посольства.

Напомним, вчера, 3 октября, в Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.

Армейский клуб после 11 матчей набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.