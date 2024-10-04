Посол России в Беларуси Грызлов посетил раздевалку СКА и поздравил с победой над «Динамо»
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Посол России в Беларуси Борис Грызлов поздравил СКА с победой над минским «Динамо», сообщает пресс-служба посольства.
Напомним, вчера, 3 октября, в Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5) 0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5) 0:3 Глотов – 58:45 (en)
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.
Армейский клуб после 11 матчей набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
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