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Кожевников: московское «Динамо» проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются

Кожевников: московское «Динамо» проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 КХЛ.

«Гусев свои очки набирает, но в «Динамо» не очень хорошая вратарская линия. Команда проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются. Но ничего, сейчас команда соберётся. Для тренера такой старт был ожидаем. В «Динамо» ведь много классных мастеров. Может, Миска подтянется, и всё будет нормально.

«Динамо» слишком уж сильно надеется на Гусева? А на кого ещё надеяться? Только на таких игроков. Он каждый матч забивает и отдаёт, приносит пользу. Но «Динамо» надо наладить игру в обороне», — цитирует Кожевникова Metaratings.

Поражение от «Трактора» (1:4) накануне стало для бело-голубых седьмым в 12 матчах сезона КХЛ.

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