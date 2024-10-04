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Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — говорится в указе президента.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михайлов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), серебряный призёр Олимпиады-1980; восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА. Был капитаном сборной СССР. В 2000 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Напомним, 6 октября Борис Михайлов отпразднует 80-летие.

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