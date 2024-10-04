Стало известно имя нового спортивного директора «Металлурга»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба назвал имя нового спортивного директора клуба.

«Хотел сегодня представить нового спортивного директора команды – Евгения Бирюкова. Для болельщиков он прекрасно знаком – 15 сезонов за клуб. Надеемся, что в новом качестве его карьера в клубе будет столь же успешной и продолжительной», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 30 сентября Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора магнитогорского клуба. По словам Жлобы, специалист решил взять паузу и отдохнуть, однако сам Гомоляко заявил, что не испытывал усталости и не понял формулировки.