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В «Металлурге» назвали причину изменений в руководстве клуба

В «Металлурге» назвали причину изменений в руководстве клуба
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что кадровые изменения произошли, потому что клубу нужны были изменения.

«Мы неудачно начали текущий сезон. Необходимо было что-то менять в команде. Поговорили с Гомоляко и приняли обоюдное решение, что надо расстаться.

Что касается Бирюкова, то он магнитогорец до мозга гостей. А мы всегда придерживались политики, что наши воспитанники рассматриваются на любую вакансию в первую очередь. Евгений обладает аналитическим складом ума и хоккейный мир знает не со стороны, поэтому приняли вот такое решение», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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