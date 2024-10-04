Директор «Металлурга» Жлоба рассказал, влиял ли Мозякин на решение об увольнении Гомоляко

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что у Сергея Мозякина нет полномочий, чтобы влиять на кадровые решения клуба.

«Мозякин не имеет никакого отношения к первой команде, за исключением того, что он является её бывшим игроком. Никакого влияния на принятие решение по увольнению и найму спортивного директора он не оказывал. Всё это были только слухи, о которых надо спрашивать тех, кто это писал», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее в СМИ появилась информация, что после увольнения Сергея Гомоляко на должность спортивного директора будет назначен бывший хоккеист Сергей Мозякин, завершивший карьеру профессионального хоккеиста в 2021 году.