Бирюков рассказал, как отреагировали в «Салавате» на его решение уйти в «Металлург»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что в уфимском клубе «Салават Юлаев» поддержали его решение об уходе. Все вопросы специалист и руководство решили путём переговоров.

«Хочется сказать большое спасибо руководству клуба за то, что доверили мне эту должность. Честно скажу, что решение было непростым, потому что меня связывали обязательства с «Салаватом». Прежде чем согласиться, я объявил, что должен переговорить с их тренерским штабом и руководителями – нужно было пообщаться. Так и произошло.

Мы переговорили с тренерским штабом. Виктор Николаевич [Козлов] и другие тренеры меня поддержали. Они сказали, что такой шанс выпадает раз в жизни. Я и сам это понимал. Руководители «Салавата» по-человечески тоже меня поняли. У нас остались такие тёплые и дружеские отношения. В принципе, вот так и произошёл мой переход на эту должность», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бирюков провёл четыре сезона в составе «Салавата Юлаева» как хоккеист. С мая 2024 года он объявил о завершении спортивной карьеры, но вошёл в тренерский штаб уфимского клуба. Всего он сыграл 224 матча за «Салават Юлаев».