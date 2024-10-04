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Директор «Металлурга»: на данный момент Набоков готов остаться в Магнитогорске

Директор «Металлурга»: на данный момент Набоков готов остаться в Магнитогорске
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что вопрос с переходом голкипера Ильи Набокова ещё будет подниматься по ходу сезона.

«Это переговорный процесс. В этом году мы непосредственно с Ильёй и его агентом пришли к единому мнению – и он сам сказал, что хочет ещё поиграть здесь. Поэтому в этом году он у нас ещё играет.

В течение нынешнего сезона обязательно вернёмся к этому вопросу. Ключевым здесь будет принятие решения со стороны самого Ильи. На данный момент он готов, у него есть желание остаться в Магнитогорске», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, во втором раунде драфта НХЛ — 2024 под общим 38-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» был выбран российский голкипер Илья Набоков, который сейчас выступает в составе магнитогорского «Металлурга».

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