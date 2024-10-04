Бахмутов рассказал, что, по его мнению, вызывает наибольший интерес в новом сезоне НХЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов заявил, что показатель заброшенных шайб Александра Овечкина в предстоящем сезоне вызывает больший интерес, чем имя нового обладателя Кубка Стэнли.

«В новом сезоне НХЛ интересно будет посмотреть, сколько шайб забросит Овечкин, а не кто выиграет Кубок Стэнли. Общий нерв этой ситуации воспаляется. Скоро все уже займутся подсчётами: а сколько в этом году, а сколько останется, а хватит ли двух сезонов?

Может быть, Александр и больше 30 забил бы, если бы ему нашли хорошего подносчика снарядов», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталась 41 шайба. Россиянин завершил регулярный сезон с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.