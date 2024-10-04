В «Сибири» устроили сюрприз юному болельщику, смастерившему костюм маскота

В хоккейном клубе «Сибирь» устроили сюрприз юному болельщику Матвею, который своими руками сделал костюм маскота и танцевал в нём во время матчей.

Матвея пригласили потанцевать вместе с талисманом клуба снеговиком. Внутри костюма маскота оказался голкипер «Сибири» Антон Красоткин. Юный фанат не скрыл эмоций радости, увидев хоккеиста любимого клуба.

Напомним, «Сибирь» начала регулярный сезон-2024/2025 с серии из трёх поражений, позже команде удалось прервать её и выиграть шесть матчей подряд. Сейчас новосибирская команда находится на пятой строчке турнирной таблицы Восточной Конференции, на её счету 12 очков.