В «Юте» назвали имя нового капитана команды

В хоккейном клубе «Юта» объявили имя нового капитана команды, им стал 26-летний Клейтон Келлер. Информация опубликована на их официальной странице в социальных сетях.

Хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/2017 и проведёт в «Юте», которая раньше назвалась «Аризоной», уже девятый сезон. Келлер по итогам прошлого сезона заработал 76 очков, забросив 33 шайбы и сделав 43 голевые передачи.

Напомним, ранее клуб «Юта» назывался «Аризона Койотс». Сейчас у него только временное наименование и логотип, которые будут изменены перед сезоном-2025/2026.

«Юта» уже представила 20 возможных вариантов названия: Black Diamonds («Черные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).