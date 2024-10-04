В «Авангарде» рассказали о результатах благотворительного аукциона на предсезонные джерси

В «Авангарде» рассказали о результатах благотворительного аукциона на предсезонные джерси команды. Об этом омский клуб сообщил в официальном телеграм-канале.

Напомним, 2 сентября стартовал благотворительный аукцион, где болельщики могли приобрести джерси хоккеистов Михаила Гуляева, Семёна Чистякова, Ивана Николишина, Линдена Вея, Ивана Игумнова, Даррена Дица, Александра Яремчука, Марка Вербы, Рида Буше и Дамира Шарипзянова.

Все средства, полученные с этого аукциона, клуб направил в Омскую областную детскую клиническую больницу. На матче «Авангарда» с «Автомобилистом» 20 сентября состоялось вручение предсезонного свитера и сертификата на 450 тыс. рублей главному врачу клиники и заведующей гематологическим отделением.

Также во время предсезонного турнира на «Джи-Драйв-Арене» любой желающий мог сдать кровь и стать донором костного мозга.