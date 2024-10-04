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Свейман объяснил, зачем записал всё, за что его критиковал «Бостон» во время арбитража

Свейман объяснил, зачем записал всё, за что его критиковал «Бостон» во время арбитража
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Голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман рассказал, что он делал, когда руководство «Бостона» во время заседания в арбитражном суде перечисляло его недостатки.

«Арбитр их стороны, его работа — помогать руководству. Он говорит игрокам об их недостатках, о том, что они недостойны чего-либо. Сложно забыть эти слова. Я записал всю критику и посмотрел на эти пункты на днях, и у меня было несколько галочек в этом списке. Моим самым большим недостатком было то, что я не заслуживал доверия в плей-офф», — сказал Свейман в документальном фильме НХЛ.

Напомним, голкипер и его агент не могли прийти к соглашению с «Бостоном» по поводу контракта. В результате арбитражных слушаний Свейман получил контракт с «Бостоном» сроком на один сезон и с зарплатой $ 3,475 млн. Изначально хоккеист хотел получать $ 4,8 млн за сезон, «Брюинз» давали $ 2 млн.

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