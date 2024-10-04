36-летний Артём Анисимов объявил о завершении карьеры

Российский хоккеист, чемпион мира — 2014 Артём Анисимов объявил о завершении игровой карьеры.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал Анисимов на своей странице в социальной сети.

Напомним, за всю карьеру нападающий провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Там он успел сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Анисимов провёл два сезона, выступая за «Локомотив».

Последним клубом 36‑летнего форварда стал фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк».