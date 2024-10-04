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Защитник Иван Ковалёв покинул «Нефтехимик»

Защитник Иван Ковалёв покинул «Нефтехимик»
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Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Иваном Ковалёвым по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

В нижнекамский клуб Ковалёв перешёл по ходу сезона-2023/2024. За 22 проведённых матча он заработал одно очко, сделав голевую передачу. С 2018 по 2021 год Ковалёв был в составе ярославского клуба «Локомотив», но участвовал только в двух или трёх матчах и не смог заработать ни одного очка.

Напомним, на старте сезона команда одержала четыре победы в пяти матчах, позже не смогла выиграть ни одну из шести следующих встреч. Сейчас «Нефтехимик» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. На их счету 13 очков.

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