Губерниев: сам Гретцки порадуется, когда Овечкин побьёт его рекорд

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, потому что находится в хорошей физической форме.

«Прежде всего желаю Александру обойтись без травм и пребывать в хорошем самочувствии. Если он будет выходить на лёд, то побьёт рекорд Гретцки. Он находится в замечательной спортивной форме, он молод и красив. Вперёд, Саша! Весь мир порадуется, включая и великого Уэйна, когда он побьёт этот рекорд», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, на счету Овечкина 853 гола в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Гретцки забросил 894 шайбы.