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Патрис Бержерон посетил матч «Бостона» с «Лос-Анджелесом»

Патрис Бержерон посетил матч «Бостона» с «Лос-Анджелесом»
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Бывший канадский хоккеист Патрис Бержерон посетил матч «Бостон Брюинз» с «Лос-Анджелес Кингз», в котором, со счётом 4:1, победу одержал клуб из Лос-Анджелеса.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Байфилд (Фиала, Кларк) – 32:00 (5x5)     2:0 Байфилд (Эдмундсон, Фиала) – 32:25 (5x5)     2:1 Браун (Задоров, Карло) – 32:35 (5x5)     3:1 Кемпе (Копитар) – 44:51 (4x5)     4:1 Байфилд (Дано, Мур) – 47:59 (5x4)    

Стадион принял легенду «Бостона» продолжительными овациями.

Напомним, форвард всю игровую карьеру провёл в составе «Бостона», став для этого клуба живой легендой. Он дебютировал в нём в 2009 года, а последний раз защищал цвета родного клуба в сезоне-2022/2023. Официально он завершил карьеру в качестве хоккеиста в июле 2023 года.

В составе сборной Канады он становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году, а также выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году.

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