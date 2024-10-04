Патрис Бержерон посетил матч «Бостона» с «Лос-Анджелесом»

Бывший канадский хоккеист Патрис Бержерон посетил матч «Бостон Брюинз» с «Лос-Анджелес Кингз», в котором, со счётом 4:1, победу одержал клуб из Лос-Анджелеса.

Стадион принял легенду «Бостона» продолжительными овациями.

Напомним, форвард всю игровую карьеру провёл в составе «Бостона», став для этого клуба живой легендой. Он дебютировал в нём в 2009 года, а последний раз защищал цвета родного клуба в сезоне-2022/2023. Официально он завершил карьеру в качестве хоккеиста в июле 2023 года.

В составе сборной Канады он становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году, а также выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году.