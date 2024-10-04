«Нефтехимик» подписал контракт с американцем Райли Барбером

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Райли Барбером. Об этом клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил в своём телеграм-канале.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Барбер за свою карьеру провёл три сезона в НХЛ, он сыграл в «Детройте», «Монреале» и «Вашингтоне», в каждом клубе Райли участвовал только в нескольких матчах регулярного сезона, но нигде не смог заработать очки. На его счету также 479 матчей и 388 (193+195) очков в АХЛ.

Минувший сезон хоккеист начинал в «Барысе», а завершил уже в «Ак Барсе».

Напомним, ранее нижнекамский клуб объявил о расторжении контракта с Иваном Ковалёвым.