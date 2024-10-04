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Между Лямкиным и Грецким произошла драка по ходу матча «Ак Барс» — «Амур»

Между Лямкиным и Грецким произошла драка по ходу матча «Ак Барс» — «Амур»
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Между защитником «Ак Барса» Никитой Лямкиным и нападающим «Амура» Вячеславом Грецким в конце первого периода завязалась драка. На момент написания новости команда из Казани уступает со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5)     0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4)     1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку. В первом периоде среди хоккеистов «Амура» заброшенными шайбами отметились Кэмерон Ли и Сергей Лапин.

Напомним, последние семь встреч «Ак Барс» обыгрывал своих соперников. «Амур» же уступил в двух последних матчах, в том числе и проиграл казанской команде в буллитной серии (2:3).

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