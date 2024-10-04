Гендиректор «Нефтехимика» Ларионов прокомментировал подписание американца Райли Барбера

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов отметил сильные стороны американского хоккеиста Райли Барбера, с которым клуб подписал контракт до конца текущего сезона.

«Мы рады приветствовать Райли Барбера в нашей команде. Это опытный нападающий, который прошёл все сборные США от юниорской до национальной, имеет опыт выступлений в NHL. Что немаловажно, этот игрок адаптирован к КХЛ.

В первую очередь отмечаем его атакующие навыки, а конкретно его бросок, которым он умеет пользоваться. Мы считаем, что он способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика», добавить вариативности в спецбригадах большинства», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, сейчас клуб находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.