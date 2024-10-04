«Вегас Голден Найтс» подписал контракт с 32-летним Таннером Пирсоном

«Вегас Голден Найтс» подписал однолетний контракт с Таннером Пирсоном с кэпхитом $ 775 тыс. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, в августе стало известно, что «Вегас» пригласил Пирсона на просмотр. Канадский хоккеист провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), на его счету 644 матча в НХЛ. В составе «Лос-Анджелеса» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2014 году.

В сезоне-2022/2023, защищая цвета «Ванкувера», Пирсон повредил руку и позже перенёс три операции. В прошлом сезоне, играя в «Монреале», Таннер сломал обе руки. Эти травмы сказались на результативности хоккеиста, в сумме за последние два сезона он смог набрать только 19 очков.