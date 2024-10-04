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Ярослав Аскаров включён в список игроков тренировочного лагеря «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ

Ярослав Аскаров включён в список игроков тренировочного лагеря «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ
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Российский голкипер Ярослав Аскаров был включён в список тренировочного лагеря фарм-клуба «Сан-Хосе Шаркс» — «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Сан-Хосе».

Аскаров перешёл в систему «Сан-Хосе» в минувшем межсезонье, подписав контракт на два сезона. Он запросил обмена из «Нэшвилла», в системе которого играл ранее, потому что не хотел продолжать карьеру в составе их клуба АХЛ.

Напомним, Аскаров в 2020 году был выбран «Нэшвиллом» под общим 11‑м номером в первом раунде драфта НХЛ. В прошедшем сезоне АХЛ 22‑летний вратарь провел 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков.

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