Стефан Ноэсен стал автором первого гола в стартовом матче НХЛ-2024/2025

Нападающий Стефан Ноэсен стал автором первого гола в стартовом матче сезона НХЛ-2024/2025. Он щелчком отправил шайбу в ворота «Баффало» с передачи Джонатана Ковачевича. После первого периода «Нью-Джерси Дэвилз» ведёт со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «НХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Ноэсен играл в составе «Каролины» и в 81 матче смог заработать 37 очков. 31-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 23 голевые передачи. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015.

Отметим, первые матчи регулярного чемпионата НХЛ с участием «Баффало» и «Нью-Джерси» вынесены в столицу Чехии.