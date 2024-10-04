Стефан Ноэсен стал автором первого гола в стартовом матче НХЛ-2024/2025
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Нападающий Стефан Ноэсен стал автором первого гола в стартовом матче сезона НХЛ-2024/2025. Он щелчком отправил шайбу в ворота «Баффало» с передачи Джонатана Ковачевича. После первого периода «Нью-Джерси Дэвилз» ведёт со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Ковачевич) – 08:39 0:2 Ковачевич (Зигенталер, Мерсер) – 15:38 0:3 Хишир (Бастиан, Коттер) – 23:29 1:3 Пауэр (Цукер, Байрэм) – 50:07 1:4 Коттер – 57:26
Права на видео принадлежат ООО «НХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне Ноэсен играл в составе «Каролины» и в 81 матче смог заработать 37 очков. 31-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 23 голевые передачи. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015.
Отметим, первые матчи регулярного чемпионата НХЛ с участием «Баффало» и «Нью-Джерси» вынесены в столицу Чехии.
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