«Амур» прервал серию поражений в гостевых матчах с «Ак Барсом», которая длилась 11 сезонов
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Хоккейной команде «Амур» удалось прервать серию поражений в гостевых встречах с «Ак Барсом» после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5) 0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4) 1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)
Ранее на протяжении 11 сезонов хоккеистам команды «Амур» не удавалось одержать победу в Казани.
Отметим, что, обыграв хоккеистов казанской команды, «Амур» также смог прервать их семиматчевую серию побед и взять реванш за встречу, которая состоялась 2 октября и завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу «Ак Барса».
Сейчас «Амур» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, а казанская команда там же занимает второе место.
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