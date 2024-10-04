Лямкин прокомментировал драку с Грецким во время матча «Ак Барс» — «Амур»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин объяснил, почему не был против вступить в драку с нападающим «Амура» Вячеславом Грецким.

– Подрались с игроком «Амура», чтобы взбодрить команду?

– Нет, просто была словесная перепалка, вот и понеслось.

– Когда вызываете соперников на дуэль, между вами реально что-то принципиальное происходит?

– Хоккей – зрелищная игра, люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. Почему бы и нет? — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в конце первого периода между Лямкиным и Грецким завязалась драка. Игроки сняли краги и начали драться прямо на точке вбрасывания у ворот «Ак Барса».