Лямкин прокомментировал драку с Грецким во время матча «Ак Барс» — «Амур»
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин объяснил, почему не был против вступить в драку с нападающим «Амура» Вячеславом Грецким.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5) 0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4) 1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)
– Подрались с игроком «Амура», чтобы взбодрить команду?
– Нет, просто была словесная перепалка, вот и понеслось.
– Когда вызываете соперников на дуэль, между вами реально что-то принципиальное происходит?
– Хоккей – зрелищная игра, люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. Почему бы и нет? — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, в конце первого периода между Лямкиным и Грецким завязалась драка. Игроки сняли краги и начали драться прямо на точке вбрасывания у ворот «Ак Барса».
Комментарии
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