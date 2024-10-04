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Лямкин прокомментировал драку с Грецким во время матча «Ак Барс» — «Амур»

Лямкин прокомментировал драку с Грецким во время матча «Ак Барс» — «Амур»
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин объяснил, почему не был против вступить в драку с нападающим «Амура» Вячеславом Грецким.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5)     0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4)     1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)    

– Подрались с игроком «Амура», чтобы взбодрить команду?
– Нет, просто была словесная перепалка, вот и понеслось.

– Когда вызываете соперников на дуэль, между вами реально что-то принципиальное происходит?
– Хоккей – зрелищная игра, люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. Почему бы и нет? — приводит слова Лямкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в конце первого периода между Лямкиным и Грецким завязалась драка. Игроки сняли краги и начали драться прямо на точке вбрасывания у ворот «Ак Барса».

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