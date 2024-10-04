«Нью-Джерси» одержал уверенную победу над «Баффало» в первом матче нового сезона НХЛ

Сегодня, 4 октября 2024 года, стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

Счёт в матче открыл Стефан Ноэсен, нарастил преимущество Джонатан Ковачевич, третью подряд шайбу в ворота «Баффало» забросил Нико Хишир. Лишь в середине третьего периода игрок «Баффало» Оуэн Пауэр смог отметиться точным броском, но это не позволило его команде перехватить инициативу в этой встрече. На последних минутах сделать счёт 4:1 в пользу «Дэвилз» смог Пол Коттер.

Напомним, первые матчи сезона НХЛ-2024/2025 проходят на «О2-Арене» в Праге (Чехия). Следующая встреча между этими командами состоится уже завтра, 5 октября.