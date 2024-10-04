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«Нью-Джерси» одержал уверенную победу над «Баффало» в первом матче нового сезона НХЛ

«Нью-Джерси» одержал уверенную победу над «Баффало» в первом матче нового сезона НХЛ
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Сегодня, 4 октября 2024 года, стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Ноэсен (Ковачевич) – 08:39     0:2 Ковачевич (Зигенталер, Мерсер) – 15:38     0:3 Хишир (Бастиан, Коттер) – 23:29     1:3 Пауэр (Петерка, Байрэм) – 50:07     1:4 Коттер (Бастиан) – 57:28    

Счёт в матче открыл Стефан Ноэсен, нарастил преимущество Джонатан Ковачевич, третью подряд шайбу в ворота «Баффало» забросил Нико Хишир. Лишь в середине третьего периода игрок «Баффало» Оуэн Пауэр смог отметиться точным броском, но это не позволило его команде перехватить инициативу в этой встрече. На последних минутах сделать счёт 4:1 в пользу «Дэвилз» смог Пол Коттер.

Напомним, первые матчи сезона НХЛ-2024/2025 проходят на «О2-Арене» в Праге (Чехия). Следующая встреча между этими командами состоится уже завтра, 5 октября.

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