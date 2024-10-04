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Капитан «Ак Барса» Яшкин объяснил причину поражения в домашнем матче с «Амуром»

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что ключевую роль в проигрыше хабаровскому «Амуру» сыграли индивидуальные ошибки хоккеистов казанской команды.

– Что сегодня не получилось? Чего не хватило для победы?

– Много чего не хватило, было много желания, но было и много ошибок, удалений, часто теряли шайбу.

– Буквально позавчера играли с «Амуром», это как-то сказалось на подготовке?

– Игра была такой же, сказались наши удаления и индивидуальные ошибки, часто теряли шайбу.

– Было ощущение, что соперник чаще лез под кожу, неприятные слова говорили игроки «Амура».

– Я никаких слов не слышал. Это хоккей, всегда стараемся залезть под кожу друг другу. Не думаю, что ситуация отличалась от предыдущей игры,-- приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, «Амуру» удалось прервать семиматчевую серию побед «Ак Барса». На 37-й минуте Артём Галимов сумел отыграть одну шайбу, реализовав большинство, однако это не позволило казанской команде одержать победу.