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«Не можем использовать все наши козыри». Гатиятулин — о поражении от «Амура»

«Не можем использовать все наши козыри». Гатиятулин — о поражении от «Амура»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что команда в двух матчах с «Амуром» «просела».

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5)     0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4)     1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)    

«Соперника с победой, они провели самоотверженную игру. После серии непростых и эмоциональных матчей мы «просели», не можем использовать все наши козыри, надо брать другим. Но отмечу характер команды, мы достаточно игр в сезоне взяли, победы были именно за счёт характера. И, конечно, мы видим аншлаги на каждом домашнем матче и ценим, что команду так поддерживают», — приводит слова Гатиятуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, казанская команда уступила «Амуру» со счётом 1:2 в матче, который состоялся сегодня, 4 октября. Ранее «Ак Барс» одержал победу над хабаровской командой в серии буллитов со счётом 3:2.

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