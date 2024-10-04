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Защитник «Амура» Кулик: если будем так выкладываться, то любой соперник нам по силам

Защитник «Амура» Кулик: если будем так выкладываться, то любой соперник нам по силам
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Защитник «Амура» Евгений Кулик прокомментировал победу над «Ак Барсом» в гостевом матче (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5)     0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4)     1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)    

«Каждый игрок из команды отдал всё, что у него было, на поле. Вследствие – вот, победа. Если мы будем каждую игру так выкладываться, играть друг за друга, принимать шайбу на себя, помогать вратарю, то каждый соперник нам по силам», — сказал Кулик в видео пресс-службы «Амура».

Напомним, хабаровской команде удалось прервать серию поражений в Казани, которая длилась 11 сезонов и началась после матча 23 сентября 2014 года. «Амур» смог в турнирной таблице занять 10-ю строчку и догнать «Авангард», который сейчас на девятом месте. У обеих команд на счету по девять очков.

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