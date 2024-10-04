Голкипер «Детройта» Джек Кэмпбелл попал в программу помощи игрокам НХЛ

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джек Кэмпбелл присоединился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sportsnet.ca.

Неизвестна точная причина, по которой Кэмпбелл попал в программу, однако он не будет доступен для своего клуба, пока получает помощь. Он подписал контракт с «Детройтом» в минувшем межсезонье.

Дебютировал Кэмпбелл в НХЛ в сезоне-2013/2014 за «Даллас». Минувший сезон голкипер провёл в «Эдмонтоне», но участвовал только в пяти матчах за основную команду, большую часть сезона он провёл в АХЛ. Он сыграл один матч за «Детройт» в предсезонный период, пропустив две шайбы с 22 бросков.