Никита Гребёнкин включён в список игроков тренировочного лагеря «Торонто Марлис» из АХЛ

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребёнкин, вероятно, начнёт сезон в «Торонто Марлис» — фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс». Он оказался в списках игроков тренировочного лагеря клуба из АХЛ, который опубликован на официальном сайте «Торонто Марлис».

Отметим, что в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых матчей Никита смог заработать 41 очко. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи. А в плей-офф забил трижды и столько же раз становился ассистентом гола.

Хоккеист подписал с «Торонто» контракт новичка. Соглашение рассчитано на три сезона и действует с сезона-2023/2024.

В дебютном матче за «Торонто» нападающий подрался с нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом.