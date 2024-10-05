Мартемьянов — о победе над «Ак Барсом»: на этом не надо останавливаться
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов похвалил команду за победу над «Ак Барсом» со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Грачёв) – 01:37 (5x5) 0:2 Ли (Дюрандо, Дрозг) – 12:47 (5x4) 1:2 Галимов (Петан, Барабанов) – 36:25 (5x4)
«Молодцы, хорошая самоотдача, много хороших моментов, вчера мы действительно искали, что подправить. Если будем так работать, то будут и очки, и места хорошие. Очень самоотверженно провели концовку, Боб [Игорь Бобков] — красава, в игре постоянно держал. Молодцы, выиграли, на этом не надо останавливаться, надо двигаться только вперёд», — сказал Мартемьянов команде в видео после матча, опубликованном в телеграм-канале «Амура».
Напомним, «Амур» прервал серию поражений в гостевых матчах с «Ак Барсом», которая длилась 11 сезонов, с 2014 года.
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