Мартемьянов — о победе над «Ак Барсом»: на этом не надо останавливаться

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов похвалил команду за победу над «Ак Барсом» со счётом 2:1.

«Молодцы, хорошая самоотдача, много хороших моментов, вчера мы действительно искали, что подправить. Если будем так работать, то будут и очки, и места хорошие. Очень самоотверженно провели концовку, Боб [Игорь Бобков] — красава, в игре постоянно держал. Молодцы, выиграли, на этом не надо останавливаться, надо двигаться только вперёд», — сказал Мартемьянов команде в видео после матча, опубликованном в телеграм-канале «Амура».

Напомним, «Амур» прервал серию поражений в гостевых матчах с «Ак Барсом», которая длилась 11 сезонов, с 2014 года.