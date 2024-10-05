«Детройт» уступил «Оттаве» в овертайме с дублем Каспера и шайбой Владимира Тарасенко

В ночь с 4 на 5 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся предсезонный матч между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали гости.

В составе «Ред Уингз» отличился австрийский нападающий Марко Каспер, оформивший дубль в стартовые девять минут матча. Третью шайбу «Детройта» на 56-й минуте забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Также на счету Тарасенко три броска по воротам, один силовой приём, две потери шайбы и один перехват.

После гола Владимира «красные крылья» вели 3:1 за 4.52 до сирены, но «сенаторы» забросили две шайбы в течение полутора минут и перевели встречу в овертайм, который также стал для них успешным.