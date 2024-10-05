«Детройт» уступил «Оттаве» в овертайме с дублем Каспера и шайбой Владимира Тарасенко
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В ночь с 4 на 5 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся предсезонный матч между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали гости.
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Каспер (Мотт) – 01:24 (5x5) 2:0 Каспер (Брандсегг-Нюгор, Мяяття) – 08:32 (5x5) 2:1 Годетт (Макьюэн, Крукшенк) – 51:27 (5x5) 3:1 Тарасенко (Комфер, Мяяття) – 55:08 (5x5) 3:2 Грегор (Грейг, Якемчук) – 55:32 (5x4) 3:3 Себранго (Буше, Остапчук) – 56:35 (5x5) 3:4 Грегор (Якемчук, Грейг) – 60:19 (3x3)
В составе «Ред Уингз» отличился австрийский нападающий Марко Каспер, оформивший дубль в стартовые девять минут матча. Третью шайбу «Детройта» на 56-й минуте забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Также на счету Тарасенко три броска по воротам, один силовой приём, две потери шайбы и один перехват.
После гола Владимира «красные крылья» вели 3:1 за 4.52 до сирены, но «сенаторы» забросили две шайбы в течение полутора минут и перевели встречу в овертайм, который также стал для них успешным.
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