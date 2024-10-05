«Каролина» обыграла «Тампу» в овертайме в матче российских вратарей, у Свечникова ассист

В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Леново центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) состоялся предсезонный матч между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в овертайме со счётом 2:1 OT одержали хоккеисты «Каролины».

Ворота обеих команд защищали российский вратари — Пётр Кочетков («Харрикейнз») и Андрей Василевский («Лайтнинг»). Кочетков провёл полный матч и отразил 16 из 17 бросков (94,12%). Василевский был заменён на 52-й минуте матча при счёте 1:1, на его счету 15 отражённых бросков из 16 (93,75%).

В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.