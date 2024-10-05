«Каролина» обыграла «Тампу» в овертайме в матче российских вратарей, у Свечникова ассист
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В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Леново центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) состоялся предсезонный матч между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в овертайме со счётом 2:1 OT одержали хоккеисты «Каролины».
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Котканиеми (Нечас, Свечников) – 25:26 (5x5) 1:1 Чирелли (Хагель, Сантини) – 28:30 (5x5)
Ворота обеих команд защищали российский вратари — Пётр Кочетков («Харрикейнз») и Андрей Василевский («Лайтнинг»). Кочетков провёл полный матч и отразил 16 из 17 бросков (94,12%). Василевский был заменён на 52-й минуте матча при счёте 1:1, на его счету 15 отражённых бросков из 16 (93,75%).
В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.
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